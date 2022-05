Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se corse déjà pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 4 mai 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau

Alors que Leonardo aurait toujours des vues sur Jesse Lingard dans le cadre du mercato à venir pour le PSG, le directeur sportif du PSG verrat la Juventus et le Milan AC, pour ne citer qu’eux, lui faire sérieusement de l’ombre.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo pourrait une nouvelle fois se tourner vers le marché des agents libres comme ce fut le cas à la dernière intersaison. En effet, d’après The Daily Mail, la direction sportive du PSG aurait ouvert les discussions avec le clan Jesse Lingard dont le contrat à Manchester United prendra fin à l’issue de la saison. D’ailleurs, il n’existerait aucune volonté de la part de l’international anglais d’apposer sa signature sur une prolongation de contrat. Néanmoins, le PSG ne serait clairement pas seul dans la course à la signature de Lingard.

Leonardo est menacé par la Serie A pour Lingard !