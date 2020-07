Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour cette piste de Ligue 1 !

Publié le 27 juillet 2020 à 7h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Gabriel fait également tourner la tête de Manchester United. Le10sport.com vous avait récemment fait part de la présence des Red Devils dans cette opération. Et le club mancunien ne compte pas faire de la simple figuration dans ce dossier.

À tout juste 22 ans, Gabriel est l’un des défenseurs les plus appréciés du marché. Jusqu’ici, Everton, Chelsea, Arsenal, le Napoli, Newcastle et Wolverhampton semblaient être dans le coup pour le défenseur du LOSC. De quoi sérieusement compliquer la donne au PSG, intéressé par son profil depuis le mois de février, comme le10sport.com vous l’avalt révélé. Néanmoins, Manchester United est également dans le coup. The Daily Record faisait état de l’irruption du club mancunien vendredi. Un intérêt confirmé par le10sport.com samedi puis par un autre média britannique ces dernières heures.

Manchester United bien présent pour Gabriel