Ça s’agite pour ce joueur de Galtier, vers un transfert surprise

Publié le 24 septembre 2022 à 20h10 par Pierrick Levallet

Doublure de Nuno Mendes, Juan Bernat a vu sa situation changer presque radicalement après sa terrible blessure. L’Espagnol n’a clairement plus le même temps de jeu qu’avant, et cela pourrait le pousser vers la sortie. D’ailleurs, le joueur de 29 ans disposerait d’une porte de sortie prestigieuse puisque la Juventus s’intéresserait à lui. Mais le club turinois aurait également d’autres pistes en tête.

Après avoir fortement dégraissé l’effectif du PSG lors du dernier mercato estival, Luis Campos pourrait bien continuer sur sa lancée cet hiver. Alors qu’il a prévu de travailler sur quelques dossiers, comme ceux de Milan Skriniar ou Adrien Rabiot, le conseiller sportif parisien pourrait également pousser certains joueurs vers la sortie. Juan Bernat pourrait alors en profiter pour retrouver une situation plus convenable. Titulaire à son arrivée, l’Espagnol a vu Nuno Mendes le remplacer pendant sa période de convalescence. Sauf que le Portugais est désormais titulaire indiscutable. Juan Bernat pourrait donc plier bagages afin de retrouver un temps de jeu plus conséquent. Et il aurait d’ailleurs une porte de sortie plutôt prestigieuse à sa disposition.

La Juventus en pince pour Bernat

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , la Juventus aurait prévu un grand remaniement de sa défense. La Vieille Dame se serait notamment mise à la recherche d’un nouveau latéral gauche et aurait placé le nom de Juan Bernat sur sa liste. L’international espagnol plairait aux dirigeants turinois. Mais il ne serait pas vraiment le seul profil étudié par les Bianconeri .

D’autres options également envisagées

Le média transalpin précise que d’autres noms figureraient dans les petits papiers de la Juventus. Alejandro Grimaldo (Benfica) et Sergio Reguilon (Atletico de Madrid) intéresseraient également le pensionnaire de Serie A. Juan Bernat ne serait clairement pas la seule piste envisagée par la Juventus. Le club turinois pourrait donc se tourner vers un autre joueur que celui du PSG. Affaire à suivre...