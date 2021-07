Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’agite pour ce buteur de Mauricio Pochettino !

Publié le 21 juillet 2021 à 21h45 par T.M.

Revenu d’un prêt concluant au RC Lens, Arnaud Kalimuendo pourrait avoir un rôle à jouer dans la rotation de Mauricio Pochettino au PSG cette saison. A moins qu’il ne reparte ?

Au contraire d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, Arnaud Kalimuendo n’a lui pas voulu quitter définitivement le PSG. L’été dernier, l’attaquant a alors été prêté au RC Lens où il s’est particulièrement montré à son aise. De quoi convaincre la direction parisien de sortir le chéquier et d’activer son option pour le rapatrier dans la capitale. Effectuant alors actuellement la préparation avec le groupe de Mauricio Pochettino, Kalimuendo a l’occasion de se montrer et il pourrait avoir une belle carte à jouer cette saison puisqu’il pourrait intégrer la rotation dans le secteur effectif.

Un avenir en Ligue 1… mais pas au PSG ?

Toutefois, Arnaud Kalimuendo ne serait pas encore assuré à 100% de rester au PSG. Alors que Leonardo négocie toujours pour le retour de Moise Kean et que la piste Joaquin Correa est également évoquée, le buteur parisien pourrait encore être bloqué. Son avenir pourrait alors s’écrire loin du Parc des Princes et il ne devrait pas avoir de mal à rebondir. En effet, comme l’a révélé Mohamed Toubache-Ter, un club de Ligue 1, dont l’identité n’a pas été dévoilée, suivrait actuellement de près Kalimuendo. A suivre…