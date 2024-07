Mercato - PSG : Ça chauffe en interne, qui doit partir en priorité ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain a raté de peu une deuxième finale de Ligue des champions. Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG se doit d’effectuer une belle refonte d’effectif avant la clôture du mercato estival le 30 juin prochain. Et au rayon des départs, les éventuels sacrifiés sont légion. Qui doit partir en priorité ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG va faire le ménage. C’est en effet l’information communiquée par Le Parisien dimanche. Depuis sa nomination en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain le 10 juin 2022, Luis Campos a toujours mis en place un loft chaque été afin de leur faire part de la décision du club de ne pas compter sur eux. Chaque « indésirable » y prend place.

Le loft est de retour au Campus PSG

Et à en croire Le Parisien, ils seront quelques uns à bénéficier de cette étiquette de « lofteur » à l’entraînement ce lundi 15 juillet au Campus PSG. Nordi Mukiele ne disposerait toujours pas de la confiance de Luis Enrique qui aimerait le voir partir et n’a pas pleinement compté sur lui lorsqu’Achraf Hakimi était indisponible au fil de la saison dernière. Mukiele est prié d’aller voir ailleurs selon le quotidien de la capitale. Et il en est de même pour Carlos Soler dont l’avenir pourrait s’écrire à Brighton, l’Atletico de Madrid ou encore la Real Sociedad d’après Le Parisien et la presse espagnole. Cher Ndour devrait lui suis prendre la porte, mais ils ne sont pas seuls.

Ugarte, Skriniar, Simons… à qui le tour ?

Le grand chamboulement est en effet programmé au PSG. Le Parisien révélait dernièrement que Milan Skriniar n’avait plus sa place dans le groupe de Luis Enrique. Le feuilleton Xavi Simons anime l’actualité mercato du Paris Saint-Germain et d’après Fabrizio Romano, il y aurait 99% de chances que l’histoire de Simons au PSG prenne fin. Un prêt pour la saison à venir et un transfert en 2025 est la tendance. Manuel Ugarte aurait plusieurs clubs à ses pieds, que ce soit en Angleterre avec Manchester United, en Espagne ou bien en Allemagne. Randal Kolo Muani, Juan Bernat et Renato Sanches sont aussi dans le même cas de figure à différents degrés. Qui doit donc partir en priorité ?