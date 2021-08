Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema fait le forcing pour le transfert de Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 22h00 par Th.B. mis à jour le 26 août 2021 à 22h03

Grandement courtisé par la direction du Real Madrid qui ferait le forcing auprès des dirigeants du PSG, Kylian Mbappé recevrait également des messages de joueurs merengue en vue de son transfert, et pas seulement de Karim Benzema.

Finalement, le PSG pourrait décider de vendre Kylian Mbappé avant la fin du mercato estival et a décidé son plan de vol bien établi afin de parer à toute éventualité. Le10sport.com vous a confié qu’en cas de départ de Mbappé cet été, le PSG le remplacerait par Robert Lewandowski qui veut quitter le Bayern Munich. Et si le champion du monde restait finalement à Paris cette saison, les dirigeants du PSG prendront le temps de boucler l’opération Erling Braut Haaland en 2022 en levant sa clause libératoire de 222M€. Du côté du Real Madrid, deux offres ont déjà été formulées et l’ultime proposition serait à l’étude.

Le vestiaire du Real Madrid tirerait les ficelles en coulisse !