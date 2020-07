Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ismaël Bennacer sort du silence pour son avenir !

Publié le 24 juillet 2020 à 21h45 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, Ismaël Bennacer est un souhait de la part de Doha qui voudrait que le milieu de terrain rejoigne le club parisien. Toutefois, le principal intéressé a tenu à calmer le jeu concernant un possible départ.

Cet été, la priorité de Leonardo est l’arrivée d’un milieu de terrain. Un souhait qui mettrait en évidence une nouvelle mésentente entre Doha et le directeur sportif du PSG. En effet, les hautes sphères du PSG ont demandé à Leonardo d’acheter Ismaël Bennacer pour renforcer le milieu du club parisien comme nous vous l'avions expliqué en exclusivité. Toutefois, le directeur sportif du PSG voudrait se tourner vers d'autres pistes comme celles menant à Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma et Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio Rome. Des divergences qui pourraient remettre en cause une possible arrivée du milieu de terrain algérien dans la capitale. Interrogé sur un possible départ, Ismaël Bennacer a d'ailleurs tenu à calmer le jeu sur son possible départ de l’AC Milan…

« Pour moi évoluer au Milan AC est une énorme fierté »