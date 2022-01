Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone... Kingsley Coman a tranché pour son avenir !

Publié le 10 janvier 2022 à 23h30 par Th.B.

Dans le viseur du PSG ces derniers temps, Kingsley Coman aurait fait tourner la tête du FC Barcelone entre autres. Cependant, l’ancien titi parisien serait sur le point de prolonger son contrat au Bayern Munich en touchant un petit pactole.

Ces derniers temps, il a été question d’un potentiel retour de Kingsley Coman au PSG. Formé au Paris Saint-Germain, l’ancien titi parisien a par la suite brillé à la Juventus et s’est surtout imposé comme un incontournable au Bayern Munich. Cependant, son contrat ne court que jusqu’en juin 2023. De quoi permettre au PSG de songer à ses services dans le cadre de la potentielle succession de Kylian Mbappé dont l’avenir semble s’écrire au Real Madrid. Cependant, comme Téléfoot l’a dernièrement affirmé, Coman devrait prolonger son engagement envers le Bayern Munich.

Coman va prolonger au Bayern et ainsi snober le Barça et le PSG !