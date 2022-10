Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Tous les doutes autour de l’avenir de Lionel Messi

Publié le 11 octobre 2022 à 00h00

Axel Cornic

Alors qu’il semble enfin avoir trouvé sa place au Paris Saint-Germain, Lionel Messi pourrait déjà partir. Son contrat se termine en effet en juin prochain et si les propriétaires parisiens veulent clairement le prolonger, l’Argentin souhaiterait se donner le temps de la réflexion avec le FC Barcelone qui rode évidemment, rêvant de son retour.

En Catalogne, la blessure ne s’est toujours pas refermée. Lionel Messi est toujours dans les pensées du FC Barcelone et sa situation contractuelle semble avoir donné des nouveaux espoirs, puisque dès le 1er janvier prochain il pourra s’engager avec un autre club que le PSG.

Le PSG a toutes les cartes en main

De plus en plus de médias en Espagne assurent que Joan Laporta tentera sa chance, quoi qu’il arrive. Le président du FC Barcelone rêve en effet de passer à la postérité comme celui qui a réussi à ramener Lionel Messi au club, effaçant ainsi les erreurs commises par son prédécesseur Josep Maria Bartomeu. Un scénario toutefois mis à mal par ESPN , qui a récemment expliqué que l’option la plus probable pour Messi était celle d’une prolongation au PSG.

Un retour impossible au Barça ?

Car si le FC Barcelone semble enfin renaitre de ses cendres, sa situation économique est toujours instable. En témoignent les difficultés rencontrées pour inscrire les recrues estivales comme Jules Koundé. Le salary cap fixé par LaLiga est un obstacle insurmontable et ce n’est pas Lionel Messi et l’énorme salaire qu’il pourrait toucher, qui vont changer les choses. Tout passera donc par l’Argentin, qui devra obligatoirement faire un énorme effort s’il souhaite vraiment retrouver le Barça.

