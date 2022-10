Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après l’échec Mbappé, Ancelotti ouvre un nouveau dossier

Publié le 11 octobre 2022 à 01h15

Jules Kutos-Bertin

Même si le Real Madrid n’est pas parvenu à faire venir Kylian Mbappé l’été dernier, le club madrilène est resté discret sur le marché des transferts. En revanche, pour le prochain mercato estival, cela devrait un peu plus bouger. La Maison Blanche aurait notamment un œil sur Cody Gakpo, l’attaquant du PSV Eindhoven.

Après une saison historique, le Real Madrid a vécu un mercato plutôt calme. Hormis la grosse signature d’Aurélien Tchouaméni et l’arrivée gratuite d’Antonio Rüdiger, le club madrilène est resté discret après l’échec de la venue de Kylian Mbappé. Pour autant, le début de saison du Real Madrid n’est pas impacté puisque Carlo Ancelotti et ses hommes sont encore invaincus.

Le Real Madrid va s’activer

Mais l’été prochain, on devrait s’attendre à plus de mouvement pour le Real Madrid. Avec les fins de contrat de Luka Modric, Toni Kroos et bien entendu Karim Benzema (même s’il devrait être prolongé prochainement), la Maison Blanche se doit d’anticiper la suite. Et pour l’attaque, Carlo Ancelotti aurait un joueur dans le viseur.

🚨🎖| Sources with knowledge of the situation have mentioned Real Madrid as a potential destination for Gakpo. @David_Ornstein pic.twitter.com/gLMyNpYYaq — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 10, 2022

Cody Gakpo ciblé