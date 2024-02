Mercato - PSG : Barcelone relance totalement l’après-Mbappé ?

Thomas Bourseau

D’ici la fin de la saison, les rumeurs risquent de fuser dans la presse à l’approche du mercato estival. La faute à l’incertitude entourant l’avenir de Kylian Mbappé que ce soit au PSG ou ailleurs. En cas de départ du meilleur buteur de l’histoire du club, il est spécifié dans la presse que Rafael Leão et surtout Victor Osimhen seraient des pistes étudiées et prises en considération par le PSG. Pour autant, pour ce qui est de Leão, le FC Barcelone compterait griller la priorité au Paris Saint-Germain.

En marge du prochain mercato estival, le comité de direction du PSG semblerait déjà s’être penché sur la succession de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain témoigne d’un silence de la part de Mbappé qui se dirige doucement, mais sûrement vers l’expiration de son contrat le 30 juin prochain..

Osimhen et Leão pour oublier Mbappé au PSG ?

D’après The Daily Telegraph , le PSG cible Victor Osimhen, mais aussi Rafael Leão pour prendre la suite de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale. Pourtant, bien que le10sport.com ait confirmé la tendance pour le buteur du Napoli et récent finaliste de la Coupe d’Afrique des nations avec le Nigeria, on vous dévoilait en exclusivité le 2 février dernier que le PSG avait refermé le dossier Leão.

Real Madrid : Un transfert est programmé avant Mbappé https://t.co/BNmDoW9m2d pic.twitter.com/ulZ1pmPzWI — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Barcelone se lancerait sur les traces de Leão, danger pour le PSG ?