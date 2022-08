Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Bernardo Silva encore relancé ?

Publié le 30 août 2022 à 21h35 par Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’a dévoilé en exclusivité, Luis Campos rêvait du recrutement de Bernardo Silva et le PSG a dégainé une offre de 80M€ afin de satisfaire son conseiller football. Et alors que Manchester City l’a rejeté, le club de la capitale s’est retiré. Cependant, en cas d’offensive concrète du FC Barcelone pour le milieu offensif de Manchester City, les Skyblues chercheraient son remplaçant…

Hormis Milan Skriniar qui demeure la priorité estivale de Luis Campos, malgré le refus de l’Inter de boucler sa vente, le conseiller football du PSG avait un rêve cet été sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous le révélait le 3 août dernier, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco, où il l’avait recruté en 2014, souhaitait en faire de même au Paris Saint-Germain. Néanmoins, Manchester City s’est montré intraitable.

Guardiola a fermé le dossier Silva, au même titre que le PSG

Bien qu’une offre de transfert de 80M€ ait été dégainée par le PSG comme le10sport.com vous le dévoilait le 18 août dernier, le champion de France ne compte toujours pas Bernardo Silva dans ses rangs. La cause ? Le comité de direction de Manchester City avait repoussé ladite offre du Paris Saint-Germain et quelques jours plus tard, l’entraîneur des Skyblues en la personne de Pep Guardiola a fermé la porte à un éventuel transfert de Silva. En effet, en conférence de presse, Guardiola a annoncé que Silva allait rester. En parallèle, le10sport.com vous confiait que le PSG avait pris la décision de se retirer de cette opération, n’ayant pas pu convaincre City de céder son milieu offensif.

Xavi a déclaré sa flamme à Bernardo Silva

De quoi faire baisser les bras du FC Barcelone ? Admirateur de longue date de Bernardo Silva, Joan Laporta aurait déjà coché son nom dès son élection aux présidentielles en mars 2021, mais faute de moyens nécessaires, aurait reporté ce dossier à cet été d’après The Athletic. Le média britannique affirmait même dernièrement que Xavi Hernandez faisait de Bernardo Silva sa signature rêvée. Interrogé à ce sujet mercredi dernier lors d’un match caritatif face à Manchester City, voici le discours que l’entraîneur du FC Barcelone avait tenu à l’égard de l’international portugais. « Qui n'aime pas Bernardo Silva? C'est un joueur très important pour Pep et pour City. Je l'aime, il fait la différence car il a une grande capacité à comprendre le jeu. Il y a peu de joueurs comme lui. Mais je pense qu'il n'y a pas de nouvelles. Cela dépend de City ».

