Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Nouveau scénario pour le départ de Koulibaly !

Publié le 5 juin 2022 à 14h45 par Pierrick Levallet

Alors que son contrat expire en juin 2023, Kalidou Koulibaly ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Plusieurs clubs, comme le PSG, le FC Barcelone ou encore la Juventus, seraient intéressés par l’idée de le recruter cet été. Néanmoins, les prétendants du sénégalais pourraient également décider d’attendre 2023 pour signer gratuitement le défenseur central de 30 ans.

Considéré comme l’un des meilleurs à son poste depuis quelques années maintenant, Kalidou Koulibaly pourrait franchir une nouvelle étape dans sa carrière et quitter Naples cet été. Son contrat court jusqu’en juin 2023 et il n’a toujours pas prolongé. Aurelio De Laurentiis pourrait donc se résoudre à vendre le défenseur central de 30 ans cet été pour éviter un départ libre en fin de saison prochaine. De son côté, Kalidou Koulibaly ne manquerait pas de prétendants pour son avenir. Et il pourrait être amené à faire un choix qui irait totalement à l’encontre des plans de Naples.

‼️ https://t.co/VdiktdtZ9x | #Koulibaly prende tempo per il rinnovo con il #Napoli, la #Juventus ci pensa: ma non c'è ancora l'offerta ‼️📲 via @MarcoGiordano6 📲 #CMITmercato👉https://t.co/dWcYZzd93H pic.twitter.com/7RL22bIUAX — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 5, 2022

Les prétendants de Koulibaly pourraient passer à l’action en janvier 2023 pour le recruter