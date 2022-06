Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Xavi avec Koulibaly !

Publié le 4 juin 2022 à 15h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Napoli, Kalidou Koulibaly serait dans le viseur de Xavi, qui aimerait le recruter pour renforcer la défense du FC Barcelone. Toutefois, le coach catalan devrait se frotter à la Juventus sur ce dossier. En effet, Kalidou Koulibaly serait la priorité de Massimiliano Allegri, qui serait prêt à l'acheter cet été ou à le récupérer librement et gratuitement dans un an.

De retour au FC Barcelone pour redorer le blason catalan, Xavi a déjà fait forte impression. Après avoir recruté à la fois Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le coach espagnol a déjà redonné des couleurs à l'écurie blaugrana. Insatiable, Xavi voudrait aller encore plus loin. Pour ce faire, l'ancien d'Al-Sadd compterait frapper un grand coup sur le marché estival. Et il aurait déjà plusieurs cibles en tête, dont Kalidou Koulibaly, pour pouvoir remplir ses objectifs de la saison prochaine. Toutefois, Xavi aurait un adversaire de taille sur ce dossier : la Juventus.

Il Player of the Month di aprile scelto da voi sull’app di @SociosItalia è Kalidou Koulibaly! 💪🥇💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/GajhsqfWfv — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 17, 2022

Kalidou Koulibaly, la priorité estivale de la Juve ?