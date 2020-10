Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, Real Madrid… Cette sortie forte sur l'avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 25 octobre 2020 à 1h45 par H.G.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé n’ont plus que deux ans de contrat au PSG, Carlos Valderrama aimerait voir les deux joueurs parisiens prendre la direction de l’Espagne prochainement.

À deux ans de la fin de leur contrat au PSG, Neymar et Kylian Mbappé pourraient actuellement vivre leur dernière saison ensemble dans la capitale française. Comme le10sport.com vous l’a révélé ce dimanche, les pensionnaires du Parc des Princes souhaitent prolonger leurs deux stars, mais aucune offre concrète ne leur a encore été formulée à l’heure actuelle. Dans le même temps, le Real Madrid continuerait de rêver d’une arrivée de Kylian Mbappé dans ses rangs l’été prochain, d’autant plus qu’il pourrait le recruter à moindre coût puisqu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat. Et si Carlos Valderrama valide ce choix des Merengue , l’ancien milieu passé par Montpellier entre 1988 et 1991 considère que le FC Barcelone ferait bien de se pencher sur le cas de Neymar.

« Deux joueurs de qualité qui font la différence »