Mercato - PSG : Barça, Premier League... Neymar persiste et signe pour son avenir

Publié le 29 juin 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Le feuilleton Neymar pourrait animer ce mercato estival. Le PSG aimerait le vendre cet été, même s'il n'a pas encore communiqué la nouvelle au joueur. Selon certains de ses proches, plusieurs équipes de Premier League se seraient renseignées sur sa situation. Mais Neymar ne souhaite pas quitter le PSG, notamment à l'approche de la prochaine Coupe du monde.

Comme annoncé par le10Sport.com, le contrat de Neymar va être prolongé automatiquement d'une saison, soit jusqu'en 2027. Pourtant, l'international brésilien n'est pas certain de poursuivre sa carrière au PSG. Cette fois-ci, ce n'est pas sa décision, mais celle de ses dirigeants. Arrivé il y a quelques semaines pour occuper le rôle de conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos ne verrait d'un mauvais œil son départ lors de ce mercato estival. Quant au président du PSG, ilest resté plus ambiguë, sans pour autant garantir qu'il serait présent dans le groupe la saison prochaine. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat » avait confié Al-Khelaïfi dans un entretien accordé au Parisien. Une sortie, qui aurait agacé Neymar, conscient de la position de son club.

Neymar le sait, le PSG veut le vendre

Actuellement au Brésil pour profiter de quelques jours de repos, Neymar n'aurait pas reçu de nouvelles de la part du PSG. Mais selon les informations de Goal, le joueur brésilien sait que le club parisien ne compte plus forcément sur lui pour la saison prochaine. Le PSG aimerait le vendre, mais ne dirait pas non à un prêt, notamment si l'intégralité du salaire est prix en charge par le club. Mais justement, sa rémunération pose problème.

Des équipes anglaises se sont renseignées

En effet, peu de formations sont capables de supporter le gros salaire de Neymar. Ainsi comme indiqué par Goal, le FC Barcelone, en grande difficulté financière, est exclu de l'équation. La seule option qui pourrait satisfaire le joueur serait un départ en Premier League. En Angleterre, Newcastle notamment a les moyens de l'accueillir. Mais Neymar n'a pas forcément l'intention de traverser la Manche et de faciliter la tâche de ses dirigeants.

Neymar voudrait rester en France