Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'anime déjà autour de Robert Lewandowski !

Publié le 14 mai 2022 à 21h10 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, Sadio Mané intéresserait aussi le Bayern Munich. Le club bavarois aurait pris contact avec le Sénégalais afin d’anticiper les potentiels départs de Robert Lewandowski et Serge Gnabry.

Auteur d’une excellente saison sur le plan personnel mais aussi sur le plan collectif, Sadio Mané continue d’avoir la cote sur le marché des transferts. Avec l’arrivée de Luis Diaz à Liverpool, l’avenir de l’international sénégalais pourrait s’écrire ailleurs puisque le PSG et le FC Barcelone s’intéressent à lui. Cependant, Sadio Mané serait également dans le viseur du Bayern Munich qui a déjà tout prévu.

Sadio Mané pour succéder à Lewandowski… et Gnabry ?