Mercato - PSG : Bakayoko est déjà validé pour le PSG !

Publié le 25 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a coché le nom de Tiémoué Bakayoko pour renforcer son entrejeu cet été, Didier Roustan estime que le joueur de Chelsea serait une recrue de qualité.

Ces derniers jours, la piste menant à Tiémoué Bakayoko semble s’être clairement réchauffée pour le PSG, surtout que Leonardo est en quête d’un renfort au milieu de terrain. Pourtant, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, le profil du milieu de terrain français de Chelsea ne fait pas l’unanimité au PSG puisqu’il est davantage un choix du directeur sportif brésilien que de Thomas Tuchel, qui n’adhère pas vraiment à cette piste. Pourtant, selon certains observateurs, Bakayoko se fondrait bien dans le système actuel du PSG.

« Il peut être un plus pour le PSG »