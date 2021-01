Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Pochettino, Doha ne s’est pas trompé !

Publié le 11 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Entraîneur du PSG depuis peu, Mauricio Pochettino n’a pas perdu lors de ses deux premiers matchs. Et la nomination du coach argentin était la bonne décision à prendre selon Rivaldo.

Officiellement nommé le 2 janvier au poste d’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino n’a pas eu une grosse période de préparation avant d’être lancé dans le grand bain mercredi face à l’ASSE à Geoffroy Guichard. Un match nul a été ramené du Forez avant sa première au Parc des princes samedi soir pour l’ancien capitaine du PSG. Lors de la réception de Brest, le Paris Saint-Germain a su surclasser les Bretons grâce en partie aux changements tactiques de Pochettino qui a fait entrer en jeu Mauro Icardi et Pablo Sarabia en fin de match qui ont tous deux trouvés le chemin des filets. Ancienne gloire du FC Barcelone, Rivaldo estime que le PSG a fait le bon choix en nommant Pochettino.

«Le PSG a pris la bonne décision en signant Mauricio Pochettino»