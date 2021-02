Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour le PSG dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 12 février 2021 à 0h00 par A.C.

Florentino Pérez, président du Real Madrid, semble déjà avoir une piste pour pallier le départ de Sergio Ramos.

Cet été, le Real Madrid pourrait tourner la page Sergio Ramos ! Le capitaine et défenseur icône du club madrilène est en fin de contrat et une prolongation semble mal embarqué, pour le moment. Guillem Balague a en effet expliqué que les deux camps campent sur leur position et qu'un accord n’est donc pas en vue. Mais Sergio Ramos pourrait rapidement rebondir dans un autre club très ambitieux. D’après les informations d ’El Chiringuito , l’Espagnol serait effectivement en négociations avancées avec le Paris Saint-Germain.

Demiral pour remplacer Sergio Ramos au Real Madrid