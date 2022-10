Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après son transfert du PSG, il n’a aucun regret

Publié le 24 octobre 2022 à 04h00

Thibault Morlain

Après deux saisons en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo avait peut-être enfin l’occasion d’avoir sa chance au PSG. Luis Campos en a finalement décidé autrement. Cherchant à encaisser un gros chèque, le club de la capitale s’est alors séparé de son attaquant, qui a depuis rebondi du côté de Rennes. Et si Kalimuendo a donc quitté définitivement son club formateur, il ne garde pas vraiment de regret.

Si le PSG n’a finalement fait venir aucun nouvel attaquant cet été, plusieurs offensifs sont eux partis. Mauro Icardi a été prêté à Galatasaray et Arnaud Kalimuendo a été transféré à Rennes. Ce dernier sortait pourtant de deux belles saisons avec le RC Lens. Le titi parisien aurait alors pu être très utile pour Christophe Galtier et le PSG. L’aspect financier a toutefois pris le dessus. Kalimuendo s’est alors envolé pour Rennes.

« Je savais ce que je voulais, le club aussi »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Arnaud Kalimuendo est revenu sur son transfert lors du dernier mercato estival. Et le désormais joueur de Rennes ne regrette pas d’être parti du PSG : « Une frustration de ne pas avoir pu continuer au PSG ? Non, du tout. Je savais ce que je voulais, le club aussi. J'ai toujours été bien traité et je repars de là-bas sans amertume. Je suis un titi, j'ai fait toutes les cases possibles depuis les moins de 10 ans et pour moi, c'est une fierté d'avoir pu jouer au Parc. Je n'en retiens que du positif ».

