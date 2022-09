Foot - Mercato - PSG

PSG: Après son divorce avec Wanda Nara, que va faire Mauro Icardi ?

Publié le 27 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi est actuellement prêté à Galatasaray pour une durée d'une saison. Alors que Wanda Nara vient d'annoncer leur divorce, le buteur argentin pourrait voir son avenir être totalement remis en question. Selon vous, que va faire Mauro Icardi maintenant qu'il est séparé de sa compagne et agent ?

Depuis de longs mois, Mauro Icardi est méconnaissable. En effet, le buteur argentin n'arrive plus du tout à évoluer à son plus haut niveau. A son arrivée au PSG il y a quelques mois, Christophe Galtier a donc décidé de placer Mauro Icardi dans sa liste d'indésirables.

Wanda Nara annonce sa rupture avec Mauro Icardi

Si Mauro Icardi n'a pas trouvé de point de chute durant le mercato estival français, il a tout de même pu changer de club. Alors que le marché turc fermait ses portes quelques jours plus tard, l'ancien capitaine de l'Inter a été prêté pour une durée d'une saison à Galatasaray. Alors que le PSG n'a négocié aucune option d'achat avec le club basé à Istanbul, Mauro Icardi est supposé faire son retour à Paris à l'issue de cet exercice 2022-2023. Mais avec sa séparation avec sa femme et agent Wanda Nara, l'Argentin pourrait voir son avenir être totalement chamboulé.

«Maintenant, tu veux aussi gérer ma vie séparément ?»

Via une story postée sur Instagram , Wanda Nara a annoncé son divorce avec Mauro Icardi. « C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part. Je n'ai rien d'autre à déclarer et je ne donnerai aucun détail sur cette séparation. S'il vous plaît, je demande un peu de compréhension non seulement pour mon bien, mais surtout pour celui de nos enfants » , a écrit la femme et agent de Mauro Icardi, qui n'a pas manqué de répondre sur les réseaux sociaux.

«Quand tu es célibataire, mais que tu es toxique»