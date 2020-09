Mercato - PSG : Après Messi, Neymar met la pression pour une autre star du Barça !

Foot - Mercato - PSG

Alors que le FC Barcelone songerait à se séparer de Luis Suarez, le PSG est intéressé par l'Uruguayen comme vous l'a annoncé le 10 Sport. Un transfert que verrait d'un bon œil Neymar, qui chercherait à convaincre son ancien coéquipier de le rejoindre dans la capitale.

Actuellement, Lionel Messi monopolise l'attention en Catalogne, mais il n'est pas la seule star offensive du FC Barcelone à être proche de la sortie. Après une saison compliquée, Luis Suarez pourrait également plier bagage, l'attaquant de 33 ans n'entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, le nouvel entraîneur. Une rupture à l'amiable pourrait donc être négociée entre les deux parties, amenant certains clubs à scruter attentivement la situation de l'Uruguayen, dont le PSG. D'après les informations exclusives du 10 Sport, les Qataris apprécient particulièrement le profil de Suarez, et ils ne seraient pas les seuls à vouloir le voir arriver dans la capitale.

Alors que Neymar verrait déjà d'un bon œil l'arrivée de Lionel Messi au PSG, la star brésilienne chercherait également à convaincre Luis Suarez de le rejoindre du côté du Parc des Princes explique ce mardi Tancredi Palmeri, journaliste italien. Dimanche, l'émission Téléfoot annonçait déjà que Neymar était en contact régulier avec l'attaquant uruguayen afin d'évoquer un transfert à Paris. Reste à voir si cela sera suffisant pour attirer Luis Suarez.

PSG have contacted Suarez.Also Neymar working on it.PSG can have immediate impact on signing him overtaking Juventus, as releasing Cavani and Thiago Silva have freed approx 20m€ after taxes on total wages