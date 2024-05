Mercato - PSG : Après Mbappé, un autre phénomène sur le départ ?

La rédaction

Auteur d’une très belle saison de prêt avec le RB Leipzig, Xavi Simons devrait enflammer la période du mercato estival. Le jeune crack néerlandais appartient toujours au PSG, qui s'apprête déjà à perdre Kylian Mbappé. Et selon les dernières tendances, Simons devrait lui aussi repartir, mais dans le cadre d'un nouveau prêt.

Le Paris Saint-Germain se trouve à un tournant crucial de son histoire alors que les rumeurs de transferts continuent de secouer le club. Après la saga Kylian Mbappé, un autre jeune talent attire désormais l’attention des médias et des supporters : Xavi Simons. À seulement 21 ans, le milieu de terrain néerlandais est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen. Arrivé au PSG en provenance du centre de formation de Barcelone en 2019, Simons a rapidement été transféré au PSV Eindhoven puis racheté, par la suite, mais directement prêté au RB Leipzig.

Une saison remarquable pour Simons

Lors de son prêt au RB Leipzig, Xavi Simons a impressionné par sa polyvalence et sa créativité au milieu de terrain. Il a joué un rôle clé dans la campagne réussie du club allemand en championnat et en Ligue des Champions. Avec 10 buts et 13 passes décisives à son actif en 42 matchs, Simons a démontré une vision de jeu exceptionnelle, une capacité à dribbler et à créer des occasions pour ses coéquipiers, ce qui a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Sous la direction de l’entraîneur Marco Rose, Simons a bénéficié de beaucoup de temps de jeu et a pu développer son jeu dans un environnement compétitif. Ses performances constantes ont non seulement renforcé sa réputation, mais ont aussi suscité des spéculations quant à son avenir. Des clubs comme le FC Barcelone surveillent de près sa situation, prêts à faire une offre si le joueur décide de quitter le PSG.

Un nouveau prêt cet été ?

Alors que l’été approche et que le mercato estival s’annonce mouvementé, l’avenir de Xavi Simons reste incertain. Selon les révélations de Fabrizio Romano, le PSG, conscient du potentiel de son jeune prodige, ne souhaite pas le vendre et devrait tout mettre en œuvre pour le convaincre de rester. D’un autre côté, la possibilité de le renvoyer en prêt n’est pas une option impossible. Néanmoins, la décision finale reviendra à Simons lui-même. Ses ambitions personnelles, combinées aux opportunités offertes par d’autres grands clubs, joueront un rôle déterminant dans son choix. Une chose est certaine, le dossier Simons sera l’un des feuilletons à suivre de près cet été.