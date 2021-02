Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, un autre bras de fer se profile avec le Real Madrid !

Publié le 20 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En plus de son intérêt prononcé pour Kylian Mbappé depuis plusieurs années, le Real Madrid aurait des vues sur un autre joueur français : Eduardo Camavinga. Une lourde concurrence pour le PSG…

Avec son remarquable triplé inscrit sur la pelouse du FC Barcelone mardi soir en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a totalement relancé le débat autour de son avenir incertain au PSG. En effet, le Real Madrid aurait des vues sur l’attaquant parisien pour l’été prochain, mais Mbappé n’est pas le seul joueur de Ligue 1 à avoir tapé dans l’œil de Zinedine Zidane puisqu’Eduardo Camavinga l’intéresserait aussi beaucoup. Le jeune milieu de terrain de Rennes, également ciblé par le PSG, aura donc l’embarras du choix comme l’a d’ailleurs confirmé son agent Jonathan Barnett vendredi dans un entretien accordé à Goal.

« Camavinga aura le choix entre beaucoup de clubs »