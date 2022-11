Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid tient sa vengeance avec le «nouveau Neymar»

Publié le 13 novembre 2022 à 19h30

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Palmeiras, Endrick figurerait sur les tablettes du PSG. Alerté par l'intérêt parisien, le Real Madrid aurait décidé de passer aux choses sérieuses sur ce dossier. D'ailleurs, le club merengue serait convaincu de pouvoir battre la concurrence du PSG pour le transfert d'Endrick.

Très performant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick (16 ans) aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG verrait d'un bon oeil l'idée de boucler le transfert de la pépite brésilienne. Toutefois, le Real Madrid serait déterminé à plomber ce dossier parisien. D'ailleurs, le club emmené par Florentino Pérez serait plus que confiant pour le transfert d'Endrick.

«Ils sont convaincus que l'opération est entre leurs mains»

« Mon information est que le Real Madrid négocie déjà avec Palmeiras pour Endrick , a lancé Ramón Álvarez de Mon sur YouTube . Ce qu'ils me disent, c'est qu'ils le font avec un certain calme. Ils sont convaincus que l'opération est entre leurs mains. Ils savent que le prix de la transaction pourrait finalement avoisiner les 60M€. Ce qu'ils négocient, c'est le prix final et l'éventualité de versements échelonnés. Avec le joueur, l'entente est totale. Si Madrid parvient à un accord avec Palmeiras, le joueur ne serait pas seulement prêt à venir au Real Madrid, mais c'est sa préférence de jouer avec le club blanc ».

