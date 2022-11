Foot - Mercato - RC Lens

Transferts : Le RC Lens fait une énorme annonce pour son mercato

Publié le 14 novembre 2022 à 00h00

Pierrick Levallet

Cet été, le RC Lens a déjà perdu quelques joueurs comme Jonathan Clauss. Et cet hiver, d’autres départs pourraient suivre au vu du début de saison de l’équipe de Franck Haise. L’entraîneur lensois s’est alors livré sur le mercato à venir. Et le technicien de 51 ans ne cache pas son désir de conserver son groupe au complet pour la suite de la saison.

De retour en Ligue 1, le RC Lens a fait une remontée impressionnante dans l’élite du football français. Cette saison, les Sang et Or pointent à la deuxième place du championnat, à 5 points du PSG. La formation lensoise peut féliciter Franck Haise pour le travail accompli, mais aussi ses joueurs comme Kevin Danso, Seko Fofana ou encore Facundo Medina. Pourtant cet été, le RC Lens a perdu certains gros joueurs comme Jonathan Clauss ou encore Christopher Wooh. Et le scénario pourrait se reproduire dès cet hiver, certains clubs étant à l'affût. Seko Fofana est particulièrement convoité sur le marché.

«Je n’ai pas la garantie que tous vont rester»

Ainsi, Franck Haise s’est livré sur le mercato en conférence de presse après la victoire du RC Lens face à Clermont (2-1) ce samedi. « On a été attaqué depuis 3 ans et on le sera encore. Niveau budget, on est petit, forcément qu’il y aura des clubs intéressés, ça fait partie du foot. Ça ne changera pas. Je n’ai pas la garantie que tous vont rester » explique l’entraîneur lensois.

Des recrues à venir dès cet hiver ?