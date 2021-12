Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid prépare un autre coup terrible à Leonardo !

Publié le 8 décembre 2021 à 1h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé semble se diriger vers le Real Madrid, au grand dam du PSG. Mais les deux clubs devraient également s’affronter sur un autre dossier.

Désireux de quitter le PSG lors du dernier mercato estival afin de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a été retenu par sa direction, à une année de la fin de son bail. Depuis, le PSG conserve l’espoir de prolonger son attaquant, mais ce dernier semble bel et bien déterminé à quitter le club de la capitale. Une situation qui a détérioré les relations entre le PSG et le Real Madrid, mais un autre dossier pourraient cristalliser les tensions. Alors que Leonardo lorgnerait Antonio Rüdiger, engagé avec Chelsea jusqu’à l’été prochain, Florentino Pérez souhaiterait doubler le PSG.

Le Real Madrid en pole pour Rüdiger ?