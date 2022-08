Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Mbappé, le Qatar prépare un coup de maître avec Messi

Publié le 2 août 2022 à 17h35 par Dan Marciano mis à jour le 2 août 2022 à 18h25

Après celui sur Kylian Mbappé, un nouveau feuilleton pourrait démarrer à Paris. Lié au PSG jusqu'en 2023, Lionel Messi devrait faire parler de lui pour les mêmes raisons, à savoir un avenir incertain en France. La saison vient de débuter, mais les dirigeants qataris tâtent déjà le terrain dans ce dossier. Pour l'heure, l'international argentin n'a pas l'intention d'évoquer ce sujet.

Si les feuilletons sont appréciés pour leurs rebondissements, celui sur Kylian Mbappé a dû enchanter les foules. En fin de contrat avec le PSG, la star française avait hésité longuement avant de privilégier une prolongation à Paris, plutôt qu'un départ vers le Real Madrid. Un épisode, qui a agacé, puis ravi les supporters du Parc des Princes, qui devraient suivre attentivement le dossier Lionel Messi dans les prochains mois. En fin de contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, l'international argentin va se retrouver dans la même situation que Kylian Mbappé. Président de la formation française, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas attendu 2023 pour évoquer ce sujet en interne.

Transferts : Après le PSG, tout semble déjà ficelé pour Lionel Messi https://t.co/LkAVob09R0 pic.twitter.com/Q8Oo1PHbtX — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Le PSG veut le prolonger

Le feuilleton Lionel Messi a débuté lors de ce mois d'août. Comme l'annonce Fabrizio Romano sur Youtube , Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main dans ce dossier. Le président du PSG aimerait conserver la star argentine jusqu'en 2024, convaincu que cette saison pourrait être exceptionnelle. Nouvel entraîneur du club, Christophe Galtier aurait donné son accord, bien avant la prestation XXL du joueur lors du Trophée des champions dimanche dernier. Al-Khelaïfi voudrait débuter les négociations dès maintenant, mais Messi aimerait attendre la fin de la Coupe du monde pour discuter de son futur. Le joueur ne souhaite pas prendre de décision à la légère, surtout que plusieurs options seraient sur sa table.

Le Barça ne tente rien, mais prépare le terrain

Sonné après le départ de sa tête de gondole en août 2021, le FC Barcelone aimerait lui offrir les adieux qu'il mérite au Camp Nou. Président de la formation blaugrana , Joan Laporta a lancé plusieurs appels en direction de Lionel Messi. « C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Le Barça aime Leo, les fans aiment Leo et je l'aime aussi. Je vais faire de mon mieux » avait-il déclaré lors d'un entretien à CBS . Toutefois, comme l'indique Fabrizio Romano, le FC Barcelone n'a pas encore bougé dans ce dossier.

L'option MLS toujours sur la table ?