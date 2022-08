Foot - Mercato - PSG

PSG : Une énorme bombe est arrivée au Barça sur Messi

Publié le 2 août 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui au PSG, Lionel Messi voit toutefois son avenir se retrouver au centre des discussions. La raison ? La volonté de Joan Laporta de le faire revenir au FC Barcelone. Le président blaugrana ne s’en cache, il va tenter sa chance pour l’Argentin et il aurait visiblement des raisons d’y croire selon les derniers échos en provenance d’Espagne.

S’il n’est pas question que Lionel Messi quitte le PSG durant ce mercato estival, cela n’empêche pas l’Argentin de se retrouver au coeur des rumeurs. Sous contrat jusqu’en juin 2023, La Pulga ne sait pas encore ce qu’elle fera pour son avenir. Possiblement libre dans quelques mois, Messi pourrait notamment revenir au FC Barcelone. Tel est en tout cas le rêve de Joan Laporta.

« J'aimerais le faire revenir »

Après avoir dû laisser partir Messi l’été dernier, le FC Barcelone veut le faire revenir. Joan Laporta multiplie d’ailleurs les sorties en ce sens, ayant confié dernièrement : « C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir ».

