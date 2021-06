Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Leonardo, Al-Khelaïfi attaque pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que les discussions ne mèneraient à rien, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris le dossier Kylian Mbappé en main pour que l’attaquant du PSG prolonge son contrat à Paris.

Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG au cours du mercato estival en raison de sa situation contractuelle, son engagement prenant fin en juin 2022 et également puisque le Real Madrid et Liverpool resteraient en embuscade. Et après des semaines de discussions entre Leonardo et le clan Mbappé qui ne sembleraient pas avoir porté leurs fruits, le directeur sportif du PSG passerait le relais à son président dans ce dossier délicat.

Al-Khelaïfi retrousse ses manches pour Mbappé