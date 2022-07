Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Mukiele, Galtier a pris une décision fracassante

Publié le 28 juillet 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Arrivés au PSG il y a peu, Luis Campos et Christophe Galtier sont en train de révolutionner le club. Alors que plusieurs indésirables ont déjà été clairement identifiés, le conseiller football et le coach parisiens auraient ajouté un autre nom à cette liste après le transfert Nordi Mukiele à Paris : Thilo Kehrer. Et ils se montreraient intransigeants avec les éléments qu'ils voudraient voir partir cet été.

Après avoir prolongé Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une nouvelle révolution au PSG. En effet, le président parisien a décidé de remercier à la fois Leonardo et Mauricio Pochettino pour les remplacer par Luis Campos et Christophe Galtier. Et avec ces deux nouveaux membres dans l'organigramme du PSG, ça bouge à Paris ces dernières semaines. Alors qu'il a déjà officialisé les transferts de Vitinha, Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele, le club rouge et bleu ne devrait pas s'arrêter-là. En effet, Luis Campos aurait prévu d'offrir plusieurs autres joueurs à Christophe Galtier. Et en parallèle, le nouveau conseiller football du PSG s'activerait pour dégraisser l'effectif parisien avec l'aide d'Antero Henrique.

Le groupe des indésirables du PSG s'agrandit et va gonfler davantage

Alors que l'effectif du PSG est trop garni actuellement, Luis Campos et Christophe Galtier auraient dressé une longue liste de joueurs indésirables. Des joueurs qui seraient plus que jamais poussés vers la sortie par le conseiller football et le coach parisiens. Et sachant qu'une dizaine d'éléments seraient concernés par un départ, cinq d'entre eux sautent déjà aux yeux.

Thilo Kehrer dans le deuxième groupe d'entrainement du PSG ?

En effet, Christophe Galtier a décidé de se passer de Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et de Rafinha pour la tournée au Japon. Et le coach du PSG n'en a rappelé aucun d'entre eux pour le grand retour au Camp des Loges. Comme l'a indiqué L'Equipe , Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Rafinha n'auraient pas participé à l'entrainement de l'équipe première du PSG de mercredi matin, contrairement aux nouvelles recrues (Nordi Mukiele et Hugo Ekitike). A en croire le média français, ils auraient été intégré à un autre groupe pour une séance organisée dans l'après-midi.

Le PSG «intransigeant, voire rude» avec ses indésirables