Mercato - PSG : Après la bombe lâchée sur Mbappé, le Real Madrid passe à l’action

Publié le 11 octobre 2022 à 20h00

Même s’il a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025 (dont une année en option), Kylian Mbappé aurait déjà pris la décision de quitter le club de la capitale dès l’hiver prochain. Le Real Madrid, très frustré après l’issue du dernier feuilleton, ne l’aurait pas oublié pour autant et envisage de recruter du lourd en attaque.

Après avoir réclamé son départ à l’été 2021, Kylian Mbappé avait prévu de partir libre au Real Madrid un an plus tard. Mais finalement, contre toute attente, l’attaquant français a décidé de prolonger son contrat au PSG. « Tout le monde sait que l'an dernier, je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était le meilleur choix, mais les années se suivent et ne se ressemblent pas. Je suis français et il y a ce côté sentimental de quitter mon pays qui aurait été difficile », expliquait-il à ce moment en conférence de presse.

Kylian Mbappé veut partir dès l’hiver prochain

Mais depuis ce mois de mai 2022, peu de choses ont changé. Et c’est justement ce qui déplaît à Kylian Mbappé. Alors que le PSG lui avait fait la promesse d’être au centre de projet, l’international français n’est pas satisfait de sa situation, à commencer par le poste auquel Christophe Galtier l’utilise. Comme l’a d’abord révélé la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait demandé à quitter le PSG en janvier prochain, une information confirmée en France.

