Mercato - PSG : Premier rebondissement pour le transfert de Mbappé

Publié le 11 octobre 2022 à 16h45

Jules Kutos-Bertin

Après avoir prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier, Kylian Mbappé pensait être au centre du projet. Déçu par la tournure que prend sa situation sur ce début de saison, l’attaquant français aurait bien demandé à quitter le club de la capitale. Toutefois, Mbappé devrait attendre l’été prochain.

Décidément, Kylian Mbappé n’a pas prévu de laisser de répit au PSG. Pendant plus d’un an, l’international français a demandé son départ au Real Madrid avant de finalement prendre la décision de prolonger son contrat avec le PSG. Un choix qui avait surpris, surtout que Mbappé avait fait le forcing pour quitter le club de la capitale un an avant.

Kylian Mbappé veut bien quitter le PSG…

Même s’il est désormais lié avec le PSG jusqu’en 2024 avec une option pour 2025, Kylian Mbappé n’entend pas honorer son contrat. Comme l’a révélé le journal Marca ce mardi, le champion du monde 2018 voudrait quitter Paris au plus vite.

