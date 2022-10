Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tension maximale entre Mbappé et le Qatar, le divorce déjà acté ?

Publié le 11 octobre 2022 à 18h30

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présenté comme la star du projet parisien, Kylian Mbappé ne ferait plus l'unanimité en interne. Le joueur français serait en froid avec certains de ses coéquipiers comme Sergio Ramos, mais aussi avec ses dirigeants. Et ce en raison du recrutement estival réalisé par le PSG. En interne, les tensions seraient nombreuses et la situation pourrait vite s'empirer.

En mai dernier, Kylian Mbappé était apparu tout sourire aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi. Le joueur venait de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, plus une année en option. Mais cinq mois après, les certitudes se sont envolées. Certains journalistes espagnols, mais aussi Daniel Riolo évoquent un possible transfert en janvier. Mais comment est-on arrivé à cette situation ? Kylian Mbappé constate que certains engagement n'ont pas été tenus par les dirigeants du PSG, notamment en matière de recrutement.

Mbappé se sentirait trahi par sa direction

Comme indiqué par Goal , Nasser Al-Khelaïfi aurait promis à son joueur une équipe compétitive et aussi des changements dans l'organigramme. Depuis, Leonardo et Mauricio Pochettino ont laissé la place à Luis Campos et Christophe Galtier. Mais le recrutement n'a pas été à la hauteur des attentes de Kylian Mbappé, qui espérait notamment l'arrivée d'un véritable numéro neuf afin qu'il puisse avoir plus de liberté. Placée dans un rôle de pivot, la star a évoqué à plusieurs reprises son malaise.

PSG : Neymar se fait fracasser par une légende https://t.co/1obQVWVSWB pic.twitter.com/zw6XbbCVEe — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Le PSG ne supporte plus les sorties de sa star

Lors de récents entretiens, Kylian Mbappé avait aussi ouvert la porte à un transfert au Real Madrid. Et les sorties répétées du joueur commenceraient à agacer les dirigeants parisiens selon Goal. Les hauts-responsables aimeraient plus de discrétion de la part du joueur, qui peine à obtenir le soutien de ses coéquipiers au PSG

C'est chaud entre Mbappé et Neymar