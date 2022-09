Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare deux transferts surprises

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi est plus que jamais poussé vers la sortie par sa direction. Alors que le mercato estival français est terminé, Luis Campos espère toujours boucler le transfert de son numéro 9. D'ailleurs, le conseiller football du PSG prévoirait même deux départs supplémentaires.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réussi à se débarrasser de tous ses indésirables, sauf Mauro Icardi. En effet, Ander Herrera, Rafinha, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Eric Junior Dina Ebimbe, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer ont quitté le club parisien après avoir été envoyés dans le deuxième groupe d'entrainement de Christophe Galtier.

Mauro Icardi has not been named in PSG's #UCL squad. With various windows still open (Turkey, Portugal, Qatar, Mexico and more) PSG anticipate 2-3 more departures next week.