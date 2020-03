Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Dortmund, voyez-vous Neymar rester au PSG cet été ?

Publié le 16 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Dans le collimateur des supporters du PSG il y a quelques mois pour ses envies de départ, Neymar a réalisé une grande prestation face au Borussia Dortmund (2-0) ce mercredi, de quoi faire grimper sa cote de popularité. Mais cela peut-il inciter le Brésilien à rester en France ? C'est notre sondage du jour !

Recruté pour faire passer un palier au PSG, Neymar aura finalement mis plus de deux saisons avant de disputer un huitième de finale de Ligue des Champions au complet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Brésilien a assumé son statut. S'il s'est montré en difficulté lors du match aller contre Dortmund (2-1), l'attaquant auriverde est tout de même parvenu à inscrire un but précieux permettant au PSG de croire en ses chances de qualification au coup de sifflet final. Trois semaines plus tard, dans un Parc des Princes à huis clos, Neymar a été l'auteur d'une prestation XXL face au BVB (2-0). Leader technique de l'équipe, n'hésitant pas à participer aux efforts défensifs, auteur du premier but... Neymar a joué un rôle majeur dans la qualification du PSG. De quoi influencer son avenir ?

Dortmund, le match qui va changer l'avenir de Neymar ?

Il y a encore quelques mois, l'ancien joueur du FC Barcelone était détesté par une bonne partie des supporters parisiens, la faute à ses envies d'ailleurs. Neymar a fait des pieds et des mains pour retourner en Catalogne, sans jamais parvenir à ses fins. Depuis, l'international brésilien tente de recoller les morceaux avec le public du Parc des Princes. Sa prestation contre le BVB joue en sa faveur, et son attitude à l'issue de la rencontre aussi. En effet, Neymar a craqué au coup de sifflet final en fondant en larmes, soulagé d'avoir pu aider le PSG à passer le tour suivant. Pour la première fois depuis son départ avorté, il a d'ailleurs pris part aux célébrations avec les supporters venus en masse devant l'antre du PSG. Déterminé à réussir avec son club, Neymar affiche donc un nouveau visage qui pourrait avoir un impact sur son futur. Le bail du numéro 10 avec le club de la capitale court jusqu'en 2022, et il faudra prendre une décision pour son avenir au cours du prochain mercato estival. En Espagne, on assure que le FC Barcelone aurait encore des vues sur son ancien joueur. Reste à savoir maintenant ce que désire Neymar.



