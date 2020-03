Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait refusé une offre colossale pour son avenir !

Publié le 16 mars 2020 à 18h45 par B.C.

Alors qu'il semble déterminé à réussir au PSG, Neymar n'aurait toutefois pas l'intention de s'éterniser dans la capitale. En effet, le Brésilien aurait repoussé une offre de prolongation proposée par sa direction.

Désireux de quitter le PSG l'été dernier pour faire son grand retour au FC Barcelone, Neymar est finalement resté dans la capitale après de très longues négociations entre les différentes parties. Après un début de saison compliqué, l'international brésilien semble enfin épanoui au PSG, et les images après la victoire face au BVB (2-0) mercredi illustrent bien cela. Toutefois, Neymar n'aurait pas forcément tiré un trait sur ses envies d'ailleurs. Selon OK Diario , le numéro 10 parisien envisagerait toujours de quitter le club de la capitale, et cela semble se confirmer.

Neymar aurait refusé une offre pour prolonger