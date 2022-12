Mercato - PSG : Après Al-Khelaïfi, nouvelle sortie fracassante sur le transfert de Rashford

Désireux de renforcer l’attaque du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a révélé l’intérêt du club de la capitale pour Marcus Rashford. Après avoir tenté sa chance l’été dernier, Paris va revenir à la charge. Cependant, Manchester United garde confiance dans ce dossier, en témoigne la récente déclaration d’Erik ten Hag à ce sujet.

Le PSG s’avance gentiment vers le mercato d’hiver mais a déjà en tête celui qui arrive l’été prochain. Avec la fin de contrat de Lionel Messi et l’avenir toujours aussi indécis de Kylian Mbappé, le club de la capitale serait toujours intéressé par Marcus Rashford. Nasser Al-Khelaïfi ne s’était d’ailleurs pas privé pour en parler il y a quelques jours.

« S'il est agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons », a lancé le président du PSG dans un entretien accordé à Sky Sports . Ce que confirme le journaliste Ben Jacobs. D’après ses informations, le PSG n’a pas abandonné le dossier Rashford et entend bien revenir à la charge afin de voir s’il est possible de faire quelque chose.

They always believed Rashford wanted to stay at #MUFC until after the World Cup and summer talks were just a way of sending a message from the Rashford camp to Manchester United.