Mercato - PSG : Annoncé à la place de Luis Enrique, il pose déjà ses conditions !

Axel Cornic

Actuellement à Bologna, Thiago Motta réalise des merveilles, ce qui ne semble pas avoir échappé au Paris Saint-Germain. Le président Nasser Al-Khelaïfi serait un grand fan de l’ancien milieu et souhaiterait lui offrir les rênes de l’équipe dans un avenir proche, même si pour le moment Luis Enrique est sous contrat jusqu’en juin 2025.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG semble vouloir débuter un tout nouveau projet et le nouveau patron devrait vraisemblablement être Luis Enrique. Mais ce dernier ne fait pas vraiment l’unanimité depuis son arrivée…

PSG - Mbappé : La presse espagnole annonce la défaite de Macron https://t.co/C7p3Qq5N2f pic.twitter.com/IdSMzlCtlC — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Le PSG pense déjà à l’après-Luis Enrique

A moins d’une catastrophe, l’Espagnol devrait rester l’entraîneur du PSG au moins jusqu’en juin 2025, date de fin de son contrat. Mais au sein du club parisien on pense déjà à son successeur, puisque les dirigeants auraient un faible pour Thiago Motta. Ancien joueur du club de la capitale, l’Italien y a entraîne les U19 et est actuellement l’un des entraîneurs les plus suivis d’Europe, avec un excellent travail fait à Bologna.

« Thiago souhaite participer à la construction de l'équipe et s'impliquer directement dans les décisions du club »