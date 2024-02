Départ de Mbappé : Le PSG se retire une épine du pied ?

Thomas Bourseau

Le PSG va témoigner du départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison. A 25 ans, le meilleur buteur de l’histoire du club devrait signer en faveur du Real Madrid, laissant un trou béant derrière lui au Paris Saint-Germain. Néanmoins, le nouveau partenaire du club qu’est Arctos, ne verrait pas son départ comme une si mauvaise chose. Explications.

Kylian Mbappé va laisser un vide énorme au PSG. Après sept saisons passées dans le club de la capitale, l’attaquant partira en tant que meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain où il a été le meilleur buteur du championnat lors des cinq dernières saisons. S’il continue sur sa lancée, il en sera sacré pour la sixième fois consécutive, du jamais vu dans l’histoire de l’élite du football français.

Le PSG s’évite des problèmes physiques à l’avenir avec Mbappé ?

Cependant, le PSG est prêt à vivre sans les certitudes sportives qui accompagnent Kylian Mbappé. En plus des 200M€ par an économisés par le club une fois que Mbappé aura plié bagage, le Paris Saint-Germain s’assurerait de ne pas se retrouver confronté au fait d’une longue blessure de Mbappé qui mettrait à la fois à mal la situation économique et sportive de l’institution parisienne. Certes, il est rarement blessé, mais avec le temps passant, l’attaquant de 25 ans pourrait à l’avenir est sujet à des blessures handicapantes pour le Paris Saint-Germain comme The Athletic le souligne.

PSG - Mbappé : La presse espagnole annonce la défaite de Macron https://t.co/C7p3Qq5N2f pic.twitter.com/IdSMzlCtlC — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Un coup de poker que le PSG ne veut pas tenter