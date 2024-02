Mercato : Le PSG va passer à l’action pour ses deux cracks !

Alexis Brunet

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va être obligé de repenser son projet. Le club de la capitale va se montrer sûrement très actif sur le mercato, mais il va aussi préparer l'avenir. Un avenir où Warren Zaïre-Emery et Xavi Simons auront une place prépondérante. Les dirigeants parisiens cherchent d'ailleurs à prolonger les deux joueurs.

Même si rien n’est encore officiel, le PSG devrait perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison. Le Français a décidé de ne pas prolonger son contrat avec Paris, et il se dirige inévitablement de plus en plus vers le Real Madrid. Le champion de France va donc devoir faire sans son meilleur joueur, et il doit repenser son projet, qui était axé en très grande partie autour du champion du monde français.

Le PSG veut blinder Simons et Zaïre-Emery

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, c'est une figure du PSG qui veut s'en aller. Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, le club de la capitale voudrait donc ériger de nouveaux emblèmes du projet parisien, et ce rôle devrait être confié à Warren Zaïre-Emery et Xavi Simons. Dans ce sens, les deux joueurs pourraient voir leurs contrats prolongés par les dirigeants parisiens. Pour le Français cela serait déjà bouclé, et il signera officiellement son nouveau contrat prochainement. En revanche, les négociations n'auraient pas encore commencé avec le Néerlandais, mais cela devrait se faire dans les mois à venir.

Mercato : L'avenir d'un crack menacé au PSG https://t.co/xTcRGinxwz pic.twitter.com/nveGyjhZLo — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Le PSG veut également des stars

Le PSG désire donc s'appuyer sur des jeunes joueurs à fort potentiel, mais tout cela entouré de stars. Il faudra naturellement remplacer Kylian Mbappé, et Victor Osimhen fait figure de favori. Rafael Leão serait aussi suivi. Au milieu de terrain, les pistes Joshua Kimmich, et Bruno Guimarães sont notamment évoquées. Le mercato estival promet donc d'être agité du côté de Paris.