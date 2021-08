Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti dit tout sur l'arrivée de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 27 août 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG et poser ses valises au Real Madrid avant la fin de ce mercato estival. Interrogé sur la possible arrivée du Français dans son effectif, Carlo Ancelotti a pris position.

Déterminé à signer au Real Madrid, Kylian Mbappé refuserait de prolonger. Alors que le contrat du Français arrivera à terme le 30 juin, le PSG pourrait être contraint de le vendre s'il n'arrive pas à le convaincre de renouveler son contrat. D'autant que le Real Madrid ferait le forcing et aurait déjà formulé deux offres : une première d'environ 160M€ et une seconde avoisinant les 180M€. Sachant qu'elle n'aurait pas encore répondu à la dernière proposition du Real Madrid, la direction du PSG est sur le point de lancer une nouvelle salve pour faire plier Kylian Mbappé. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'émir du Qatar a missionné Nasser Al-Khelaïfi de formuler une offre revue à la hausse à son numéro 7. Pour rappel, la dernière proposition du PSG était à hauteur de 25M€ net annuels, soit ce que perçoit Lionel Messi actuellement à Paris, d'après nos informations.

«Si je dis que Mbappé est un grand joueur, je dis la vérité»

En attendant que le PSG réponde à la dernière offre du Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est présenté face à la presse avant le déplacement au Betis de ce samedi. Interrogé à maintes reprises sur le feuilleton Kylian Mbappé, l'ancien technicien du PSG a lâché toutes ses vérités. « La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid ? C'est une affaire de club, je comprends qu'il soit courtisé, mais je ne peux pas en dire plus... Les critiques de pouvoir payer 170M€ plus bonus pour Kylian Mbappé ? Je ne pense pas à cela, je pense à bien entraîner mon équipe et à bien préparer les joueurs. Je ne suis pas intéressé par la politique du football » , a précisé Carlo Ancelotti avant d'en rajouter une couche.

«Je suis content de l'équipe, mais si elle s'améliore, tant mieux»