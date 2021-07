Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri pourrait débloquer un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 24 juillet 2021 à 1h15 par A.C.

Mauro Icardi, qui semble être poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, a toujours la cote en Italie.

Restera ? Ne restera pas ? L’avenir de Mauro Icardi est des plus flous. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne semble pas s’être fait une place de choix dans le dispositif de Mauricio Pochettino et Leonardo semble vouloir le vendre au cours de ce mercato estival. La poste la plus chaude semble le mener vers la Juventus, mais cela ne passera que par un échange avec Cristiano Ronaldo, ce qui semble compromis pour le moment. Pourtant, à Turin, Icardi peut compter sur un soutien de taille...

Allegri veut Icardi à la Juventus