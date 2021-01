Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Motta... Ces révélations sur la succession de Tuchel !

Publié le 12 janvier 2021 à 0h45 par H.G.

Alors qu’il a parfois été annoncé que Thiago Motta aurait pu revenir au PSG en tant qu’adjoint de Massimiliano Allegri, l’agent de l’ancien milieu de terrain a démenti cette possibilité.

Tandis que Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions par le PSG le 23 décembre dernier comme vous l’a annoncé le10sport.com, le club de la capitale a choisi de miser sur Mauricio Pochettino pour le remplacer. Ainsi, l’Argentin a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une option pour une année supplémentaire. Cependant, avant que l’ancien technicien de Tottenham ne rallie la capitale française, plusieurs autres coach ont été annoncés dans le viseur du PSG. Parmi ceux-ci figure Massimiliano Allegri, ce dernier plaisant tout particulièrement à Leonardo comme nous vous l’avions également révélé. Plus encore, il a un temps été avancé que l’Italien pourrait venir au Paris Saint-Germain avec Thiago Motta en tant qu’adjoint. Cependant, cette hypothèse a été démentie ce lundi par l’agent de l’ancien milieu de terrain du PSG parti en 2018.

« Ce sont deux coachs individuels »