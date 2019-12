Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allan finalement prêt à snober Leonardo ?

Publié le 22 décembre 2019 à 22h15 par A.C.

Allan, milieu du Napoli, pourrait éconduire les avances de Leonardo et du Paris Saint-Germain.

Il semble être une véritable obsession de Thomas Tuchel, depuis la double rencontre de Ligue des Champions de la saison dernière, entre le Paris Saint-Germain et le Napoli. Lui, c'est Allan. Déjà proche d'une arrivée au PSG l'hiver dernier, il n'a jamais vraiment été écarté. De retour au club cet été, Leonardo a relancé ce dossier et semblait vouloir conclure son arrivée au PSG pour le mois de janvier.

Allan serait finalement prêt à prolonger avec le Napoli