Mercato - PSG : Al-Khelaïfi tout proche de régler un dossier brûlant

Guillaume de Saint Sauveur

En négociations depuis plusieurs mois avec la direction du PSG pour sa prolongation de contrat, Marquinhos semble sur le point de fixer son avenir. C’est en tout cas ce qu’a confié le défenseur central brésilien dimanche soir, qui est bien parti pour suivre les traces de Marco Verratti.

Mercredi dernier, le PSG officialisait le nouveau contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026 et a donc lancé sa vaste opération de prolongations qui vous avait été révélée par le10sport.com. D’autres cadres de Nasser Al-Khelaïfi sont concernés, comme Presnel Kimpembe, Lionel Messi ou encore Marquinhos, et ce dernier semble tout proche de fixer son avenir au PSG.

PSG : Après son calvaire au Mondial, Marquinhos se lâche https://t.co/U9VeXFGhUP pic.twitter.com/aws2z5Div1 — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

« On est bien avancé »

Interrogé dimanche soir après la défaite contre le RC Lens (3-1), Marquinhos a fait une annonce de taille sur sa prolongation de contrat avec le PSG qui semble imminente : « On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! », a indiqué le défenseur brésilien de 28 ans.

Un dernier détail à régler

Selon les précisions apportées par le journaliste Fabrizio Romano, le futur contrat de Marquinhos au PSG courra jusqu’en 2026 ou 2027, et c’est justement cet ultime point qu’il reste à éclaircir entre les deux parties afin de régler définitivement le dossier.