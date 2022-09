Foot - Mercato - PSG

Al-Khelaïfi sait quoi faire pour rattraper l’échec Skriniar

Publié le 4 septembre 2022 à 08h30 par Axel Cornic

Grande priorité du Paris Saint-Germain au cours du mercato estival, Milan Skriniar n’a finalement pas quitté l’Inter, qui a tout fait pour le garder en dépit de la fin de son contrat en juin 2023. La volonté des Nerazzurri serait de prolonger leur défenseur central, mais le PSG n’a pas dit son dernier mot et pourrait bien compliquer les négociations.

Avec lui, le mercato estival du PSG aurait peut-être été parfait. Avec le passage à un défense à trois, Christophe Galtier aurait pu compter sur Milan Skriniar et sa grande expérience engrangé en Serie A ces dernières années. Finalement, le Slovaque n’est pas arrivé au PSG, où l’on ne compte donc que trois véritables défenseurs de métier avec Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. A Paris, Nasser Al-Khelaïfi n’a pourtant pas dit son dernier mot puisqu’il penserait déjà à une offensive en vue du mercato hivernal, avec Skriniar qui pourrait donc arriver libre dans un an.

Al-Khelaïfi n’a pas réussi à forcer le verrou de l’Inter

A partir du 1er janvier prochain et s’il ne prolonge pas d’ici là, le Slovaque sera libre de négocier avec d’autres clubs et le président du PSG semble déterminé à rattraper son erreur estivale. Il Corriere dello Sport a en effet assuré que c’est bien Nasser Al-Khelaïfi qui aurait pris les choses en main pour ce dossier, mettant une grosse pression sur son homologue interiste Steven Zhang. Ce dernier s’est toutefois montré inflexible, avec Simone Inzaghi qui aurait d’ailleurs milité pour garder Milan Skriniar après le départ de Bremer à la Juventus.

L’Inter veut absolument le prolonger cet automne

A Milan, on est donc conscient qu’il faudra absolument convaincre le défenseur de 27 ans de prolonger son contrat cet automne, afin d’éviter de voir le PSG revenir à la charge. La Gazzetta dello Sport explique que les bases des négociations auraient déjà été jetées par l’Inter, qui voudrait offrir un salaire de 5,5M€ hors bonus à Milan Skriniar. Ce dernier pousserait pour arriver au moins jusqu’à 6M€, comme ses coéquipiers Lautaro Martinez et Marcelo Brozovic, mais pour le moment son club ne semble pas vraiment ouvert à un tel scénario.

Le PSG lui offre le double