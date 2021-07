Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prépare un dernier gros coup !

Publié le 24 juillet 2021 à 1h45 par A.C.

La fin du mercato estival du Paris Saint-Germain s’annonce riche en rebondissements.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont vu plusieurs recrues de tout premier rang défiler depuis le début du mercato estivale... et pas des moindres ! Leonardo a réussi à boucler les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum en fin de contrat, ainsi qu’Achraf Hakimi. Mais c’est loin d’être fini ! Au sein du PSG on semble en effet vouloir frapper un dernier gros coup. En Italie on parle avec insistance de Cristiano Ronaldo, à qui il reste un an de contrat avec la Juventus et qui semble tout particulièrement attiré par le projet du PSG. Ces derniers jours, une autre piste a pris de l’ampleur. Paul Pogba, lui aussi en fin de contrat, souhaiterait quitter Manchester United et au PSG on serait prêt à lui dérouler le tapis rouge.

Al-Khelaïfi veut un grand nom français

D’après les informations de Nicolo Schira, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui aurait planifié la fin du mercato et il semble avoir les idées claires. Selon le journaliste italien, le président du Paris Saint-Germain souhaiterait absolument recruter un top joueur français cet été. Cela pourrait être Paul Pogba, mais également Raphaël Varane, annoncé proche d’un départ du Real Madrid ou encore Antoine Griezmann, poussé vers la sortie au FC Barcelone.