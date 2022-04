Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi peut régler la succession de Pochettino !

Publié le 23 avril 2022 à 18h45 par Axel Cornic

Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, sera l’un des acteurs importants de la succession de Mauricio Pochettino. Ce dernier pourrait notamment être remplacé par Antonio Conte, actuellement à Tottenham.

Qui sera le prochain entraineur du Paris Saint-Germain ? Nous vous expliquons depuis l’automne 2021 sur le10sport.com que Mauricio Pochettino va quitter son poste et plus la fin de la saison approche, plus ce scénario se confirme. Sa gestion de l’effectif ainsi que le style de jeu mis en place n'ont pas convaincu les dirigeants parisiens, qui ont déjà une idée en tête pour le remplacer. Selon nos informations, il s’agit de Zinedine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison dernière. Il ne semble toutefois pas être seul, puisque d’autres noms ont été évoqués ces derniers jours...

Levy et Al-Khelaïfi seraient très proches